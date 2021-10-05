Бакинская международная книжная выставка-ярмарка будет проходить ежегодно

6-10 октября в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке (Baku International Book Fair 2021).

6-10 октября в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке (Baku International Book Fair 2021).

Как сообщает Report, на пресс-конференции выступили заведующий отделом книгооборота и издательской деятельности Министерства культуры Азербайджана Акиф Маарифли, генеральный директор Caspian Event Organisers Фарид Мамедли, исполнительный директор Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде.

По словам заведующего отделом книгооборота и издательской работы Минкультуры Акиф Маарифли, книжная выставка традиционно будет проводиться каждый год: "Эта выставка отличается от других выставок, по формату она считается крупнейшей в регионе. В мероприятии принимают участие 43 иностранные компании, более 100 местных издательских организаций. На выставке есть и новшество - в кукольном театре покажут спектакли по мотивам Низами Гянджеви. Состоится презентация книг Низами Гянджеви, изданных в 2021 году. Раньше эта выставка проходила каждые два года".