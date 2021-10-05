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Бакинская международная книжная выставка-ярмарка будет проходить ежегодно

Бакинская международная книжная выставка-ярмарка будет проходить ежегодно 6-10 октября в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке (Baku International Book Fair 2021).
Выставки
5 октября 2021 г. 12:15
Бакинская международная книжная выставка-ярмарка будет проходить ежегодно
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6-10 октября в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке (Baku International Book Fair 2021).

Как сообщает Report, на пресс-конференции выступили заведующий отделом книгооборота и издательской деятельности Министерства культуры Азербайджана Акиф Маарифли, генеральный директор Caspian Event Organisers Фарид Мамедли, исполнительный директор Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде.

По словам заведующего отделом книгооборота и издательской работы Минкультуры Акиф Маарифли, книжная выставка традиционно будет проводиться каждый год: "Эта выставка отличается от других выставок, по формату она считается крупнейшей в регионе. В мероприятии принимают участие 43 иностранные компании, более 100 местных издательских организаций. На выставке есть и новшество - в кукольном театре покажут спектакли по мотивам Низами Гянджеви. Состоится презентация книг Низами Гянджеви, изданных в 2021 году. Раньше эта выставка проходила каждые два года".

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Версия на английском языке ФотоBaku International Book Fair to be held annually
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası hər il keçiriləcək

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