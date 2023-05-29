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Азербайджан примет участие в выставке дипломатов "Краски мира"

Азербайджан примет участие в выставке дипломатов "Краски мира" Азербайджан примет участие на выставке творческих работ руководителей и сотрудников дипломатических представительств
Выставки
29 мая 2023 г. 15:13
Азербайджан примет участие в выставке дипломатов Краски мира

Азербайджан примет участие на выставке творческих работ руководителей и сотрудников дипломатических представительств

С 30 мая по 2 июня в Московском музее современного искусства пройдёт выставка творческих работ руководителей и сотрудников иностранных дипломатических миссий "Краски мира", в котором примет участие и Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, выставка организована департаментом государственного протокола МИД России совместно с дуайеном, чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Поладом Бюльбюльоглы.

Отобрано более 150 художественных произведений из 16 посольств (Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Китай, КНДР, Ливан, Уганда, Черногория, Южная Осетия).

Экспозиция демонстрирует богатое жанровое разнообразие, включающее живопись, графику, арт-объекты, образцы старинной каллиграфии и национальных ремесел.

Приглашения на протокольное мероприятие по случаю торжественного открытия выставки 30 мая направлены послам из стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Европы, а также руководству министерства иностранных дел России, представителям администрации президента России, правительства Москвы, деловых и творческих кругов, СМИ.

С приветственным словом выступит замминистра иностранных дел России А.Ю.Руденко, а также специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкой, вице-президент Российской академии художеств, исполнительный директор музея В.З.Церетели.

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