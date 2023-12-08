Зияфет Аскеров: Внеочередные президентские выборы подтвердят территориальную целостность Азербайджана

Внеочередные президентские выборы в 2024 году подтвердят территориальную целостность Азербайджана, поскольку пройдут на всей территории Азербайджана.

Внеочередные президентские выборы в 2024 году подтвердят территориальную целостность Азербайджана, поскольку пройдут на всей территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров заявил на пленарном заседании парламента.

"Президентские выборы проходили на фоне оккупации Карабаха и прилегающих районов. Когда принималась наша Конституция в 1995 году эти территории уже были оккупированы. Де-юре эти территории всегда принадлежали нам. Однако теперь мы окончательно восстановили территориальную целостность", - сказал он.