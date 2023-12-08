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Зияфет Аскеров: Внеочередные президентские выборы подтвердят территориальную целостность Азербайджана

Зияфет Аскеров: Внеочередные президентские выборы подтвердят территориальную целостность Азербайджана Внеочередные президентские выборы в 2024 году подтвердят территориальную целостность Азербайджана, поскольку пройдут на всей территории Азербайджана.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 12:24
Зияфет Аскеров: Внеочередные президентские выборы подтвердят территориальную целостность Азербайджана

Внеочередные президентские выборы в 2024 году подтвердят территориальную целостность Азербайджана, поскольку пройдут на всей территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров заявил на пленарном заседании парламента.

"Президентские выборы проходили на фоне оккупации Карабаха и прилегающих районов. Когда принималась наша Конституция в 1995 году эти территории уже были оккупированы. Де-юре эти территории всегда принадлежали нам. Однако теперь мы окончательно восстановили территориальную целостность", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ziyafət Əsgərov: "Növbədənkənar Prezident seçkiləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsbiti deməkdir"

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