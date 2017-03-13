Зияфет Аскеров: В законодательство возможно внесение изменений, связанных с неприкосновенностью первого вице-президента и вице-президентов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "В законодательство возможно внесение определенных изменений, связанных с неприкосновенностью первого вице-президента и вице-президентов, их правами и другими вопросами".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

"Даже в соответствии с требованиями Конституции возможно принятие другого закона. Или же может быть утвержденное указом президента Ильхама Алиева положение о первом вице-президенте и вице-президенте. То есть, все возможно".

Отметим, что некоторое время назад распоряжением президента Ильхама Алиева Мехрибан Алиева была назначена на должность первого вице-президента страны.