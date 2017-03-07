Зияфет Аскеров: Назначение Мехрибан Алиевой внесет вклад в усиление социального государства

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан является как демократическим, светским, так и социальным государством. Как сказала госпожа Мехрибан Алиева, она в основном будет заниматься решением социальных проблем и внесет большой вклад в усиление социального государства в Азербайджане. Я могу сказать с полной уверенностью, что Мехрибан ханум является очень профессиональным политиком, деловым, опытным, принципиальным человеком, в этой области поможет главе государству, как говорит сама, как самый близкий соратник уважаемого президента".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сказал, что одно из человеческих качеств, характеризующим Мехрибан Алиеву, связано с ее гуманностью: "До сегодняшнего дня по инициативе Мехрибан ханум в Азербайджане были приняты 4 акта об амнистии. В результате этих актов об амнистии десятки тысячи людей воссоединились со своими семьями, получили свободу. Издание акта об амнистии не является лишь вопросом, связанным с правом, воссоединение десятков тысяч людей со своими семьями в тоже время является показателем гуманного характера государства".

Вице-спикер напомнил, что 26 сентября 2016 года проведен референдум, были внесены изменения и поправки в Конституцию Азербайджана: "В Азербайджане был учрежден институт вице-президентства. Это улучшит механизм управления".