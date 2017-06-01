Зияфет Аскеров: Армяне обостряют ситуацию не только на фронте

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Армяне обостряют ситуацию не только на фронте. Они обостряют ситуацию на различных фронтах и получают ответы. И после этого будут получать ответы".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Вице-спикер выступил на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Грузии: "Армяне сделали выступления клеветнического характера, наша делегация прекрасно им ответила. Мы доказали, что Армения действительно является государством-агрессором. Она оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. Есть более 1 млн беженцев и переселенцев, из них 300 тыс. - дети. Мы всегда поднимаем этот вопрос на международных мероприятиях и проявляется истинное лицо армян. Потому что это такая порода, они из ничего такое придумают, что человек диву дается. Но у нас есть международные, исторические документы, на которые мы опираемся. Мы этими документами довели информацию до сведения европейских коллег и заявили о том, какова нынешняя ситуация".