​Зия Мамедов принял граждан в Гусаре

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Министр транспорта Зия Мамедов сегодня провел прием в Гусаре. Как передает Report, министр принял жителей Губинского, Гусарского, Шабранского районов и выслушал их обращения, жалобы и предложения.

Обращения были в основном связаны с предложениями об оказании помощи индивидуальным предпринимателям в осуществлении пассажироперевозок на регулярном автобусном маршруте Баку-Шабран-Баку, с проектированием и строительством в городе Шабран автовокзального комплекса, отвечающего современным стандартам, с запуском дополнительных и новых автобусов на внутригородской маршрут № 2 в городе Гусар и другими вопросами.

Некоторые из обращений в ходе приема были решены на месте. По поводу других вопросов соответствующим структурам министерства были даны поручения.

Обращения, не относящиеся к полномочиям министерства, были переданы соответствующим организациям.