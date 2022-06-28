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Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"

Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1" В рамках работ по строительству и благоустройству освобожденных территорий в Кяльбаджарском районе была построена новая малая гидроэлектростанция "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 МВт.
Внутренняя политика
28 июня 2022 г. 10:31
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1

В рамках работ по строительству и благоустройству освобожденных территорий в Кяльбаджарском районе была построена новая малая гидроэлектростанция "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 МВт.

Директор Карабахской региональной электросети "Азерэнержи" Мирджалал Гусейнов сообщил Report, что эта станция была разрушена армянами во время оккупации: "Они полностью разрушили все гидротехнические сооружения, подожгли электроустановки и машинный зал. В 2021 году ОАО "Азерэнержи" приступило к строительству малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1". Открытие станции состоялось при участии президента Ильхама Алиева 26 июня".

M.Гусейнов также отметил, что станция, построенная на реке Лев, является первым объектом производства энергии, построенным и введенным в эксплуатацию в Кяльбаджаре после освобождения от оккупации:

"В соответствии с концепцией "зеленая энергетическая зона" на МГЭС "Кяльбаджар-1", которая будет производить экологически чистую энергию, построен машинный зал, установлены новые агрегаты, генераторы, панели управления и трансформаторы. Здесь также построена подстанция напряжением 110/6 киловольт. МГЭС "Кяльбаджар-1" подключена к общей энергосистеме Азербайджана".

Напомним, что группа представителей местных средств массовой информации находится с визитом в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər “Kəlbəcər-1” Kiçik Su Elektrik Stansiyasında olub

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