Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"

В рамках работ по строительству и благоустройству освобожденных территорий в Кяльбаджарском районе была построена новая малая гидроэлектростанция "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 МВт.

В рамках работ по строительству и благоустройству освобожденных территорий в Кяльбаджарском районе была построена новая малая гидроэлектростанция "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 МВт.

Директор Карабахской региональной электросети "Азерэнержи" Мирджалал Гусейнов сообщил Report, что эта станция была разрушена армянами во время оккупации: "Они полностью разрушили все гидротехнические сооружения, подожгли электроустановки и машинный зал. В 2021 году ОАО "Азерэнержи" приступило к строительству малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1". Открытие станции состоялось при участии президента Ильхама Алиева 26 июня".

M.Гусейнов также отметил, что станция, построенная на реке Лев, является первым объектом производства энергии, построенным и введенным в эксплуатацию в Кяльбаджаре после освобождения от оккупации:

"В соответствии с концепцией "зеленая энергетическая зона" на МГЭС "Кяльбаджар-1", которая будет производить экологически чистую энергию, построен машинный зал, установлены новые агрегаты, генераторы, панели управления и трансформаторы. Здесь также построена подстанция напряжением 110/6 киловольт. МГЭС "Кяльбаджар-1" подключена к общей энергосистеме Азербайджана".

Напомним, что группа представителей местных средств массовой информации находится с визитом в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе.

Фото: Самира Гасанова