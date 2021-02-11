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Журналисты ознакомились с условиями в новом здании Генпрокуратуры

Журналисты ознакомились с условиями в новом здании Генпрокуратуры Административное здание, где созданы необходимые условия, служит усовершенствованию деятельности органов прокуратуры, улучшению инфраструктуры органов прокуратуры
Внутренняя политика
11 февраля 2021 г. 12:20
Журналисты ознакомились с условиями в новом здании Генпрокуратуры

С целью информирования общественности в новом административном комплексе Генеральной прокуратуры Азербайджана побывали представители СМИ.

Как сообщает Report, старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов отметил, что целью является ознакомить журналистов с условиями работы, созданными для сотрудников прокуратуры.

Было отмечено, что административное здание, где созданы необходимые условия, служит усовершенствованию деятельности органов прокуратуры, улучшению инфраструктуры органов прокуратуры: "В комплексе из 4 корпусов, состоящих из шести- и четырехэтажные административных зданий, будут функционировать 6 управлений Генпрокуратуры и научно-исследовательский центр. В 4-этажных зданиях комплекса находятся общежитие и конференц-корпус".

К.Зейналов отметил, что в комплексе создана историко-мемориальная галерея, посвященная 44-дневной Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluğun yeni inzibati binasına media-tur təşkil edilib

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