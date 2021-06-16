Журналисты находятся в Физулинском районе

Сегодня началось посещение Физулинского района группой журналистов, а также представителями Агентства развития медиа, АЗАЛ, Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана".

Сегодня началось посещение Физулинского района группой журналистов, а также представителями Агентства развития медиа, АЗАЛ, Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана".

Как передает Report, в рамках поездки журналисты ознакомятся с водохранилищем Ашагы Конделенчай, строящейся подстанцией "Физули", работами, проделанными на мосту над отрезком "Дороги Победы", пролегающей по территории Ходжавендского района и ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.