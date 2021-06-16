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Журналисты находятся в Физулинском районе

Журналисты находятся в Физулинском районе Сегодня началось посещение Физулинского района группой журналистов, а также представителями Агентства развития медиа, АЗАЛ, Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана".
Внутренняя политика
16 июня 2021 г. 10:10
Журналисты находятся в Физулинском районе
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Сегодня началось посещение Физулинского района группой журналистов, а также представителями Агентства развития медиа, АЗАЛ, Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана".

Как передает Report, в рамках поездки журналисты ознакомятся с водохранилищем Ашагы Конделенчай, строящейся подстанцией "Физули", работами, проделанными на мосту над отрезком "Дороги Победы", пролегающей по территории Ходжавендского района и ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

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