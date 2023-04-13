Назира Нуруллаева: Гейдар Алиев искренне заботился о людях

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алирза оглу Алиев относился с большой заботой к людям и был очень искренен как по отношению к журналистам, так и в целом к народу.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алирза оглу Алиев относился с большой заботой к людям и был очень искренен как по отношению к журналистам, так и в целом к народу.

Об этом Report заявила заместитель главного редактора и глава русской редакции газеты Yeni Azərbaycan Назира Нуруллаева, делясь своими воспоминаниями об общенациональном лидере.

Н.Нуруллаева рассказала, что входила в президентский пул 7 лет, сопровождала президента в ряде поездок в Брюссель, Москву, Санкт-Петербург, Турцию, Иран и т.д.

"Мой интерес к журналистике зародился, когда я была на первом курсе. Я училась в Москве на дефектолога. Во время каникул после окончания первого семестра, решила поехать домой, это был 1990-ый год, 19 или 20 января. В тот день нам сказали, что в Баку случился переворот, и мы не сможем туда попасть, поэтому пришлось сутки ждать. Мы поехали на Пушкинскую площадь, где на тот момент находилось постоянное представительство Азербайджанской Республики в РФ", - сказала она.

По словам Нуруллаевой, в том здании она впервые увидела общенационального лидера и услышала его выступление.

"После выступления я заметила, что какая-то женщина постоянно подходит к Гейдару Алиеву и спрашивает о чем-то, а он спокойно ей отвечает", - сказала она, добавив, что позже узнала, что женщина была журналисткой. Тогда она поняла, что будет работать именно в этой сфере, несмотря на другое образование.

По возвращению в Баку Н.Нуруллаева устроилась в газету Yeni Azərbaycan переводчиком.

"Как-то раз ввиду того, что в редакции не было русскоязычных корреспондентов, меня отправили в качестве журналиста освещать встречу господина президента с исполнительным секретарем СНГ Борисом Березовским", - рассказала она.

Эта статья со встречи и стала началом журналисткой карьеры в президентском пуле: "Я попала в пул, а потом начались поездки".

Н.Нуруллаева рассказала, что в одной из поездок, в которой также участвовала нынешний депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, общенациональный лидер предоставил журналисткам свою личную охрану для того, чтобы обеспечить их безопасность.

"Как-то мы были в Анкаре, и у меня был день рождения. Перед возвращением в Азербайджан турецкие коллеги подарили мне большой букет цветов. Гейдар Алиев через иллюминатор самолета заметил, что я держу в руках букет, позвал к себе Вилаята Гулиева, министра иностранных дел Азербайджана на тот момент, и спросил про цветы. Было очень приятно такое внимание", - сообщила Нуруллаева.

Назира Нуруллаева рассказала, что Гейдар Алиев относился к народу с большой заботой и уважением, был очень искренним ко всем гражданам: "Я была свидетелем того, как Гейдар Алиев тепло общался с людьми во время прогулки на праздновании Новруза. Общаясь же со своими оппонентами, он вел себя очень сдержанно".

По словам журналиста, когда не стало общенационального лидера, она написала статью. "Это были самые тяжелые дни. Мне его до сих пор не хватает", - заключила она.