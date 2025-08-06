Жителям Зангилана оказана услуга "Мобильный ASAN"

09:31

Жители села Агалы Зангиланского района вновь воспользовались возможностями киоска ASAN xidmət, установленного в местном Центре государственных услуг.

Как сообщили Report в ASAN xidmət, по некоторым видам онлайн-услуг услуги были оказаны на месте, а по остальным услугам - через "Мобильный ASAN" путем приема обращений.

В рамках данной программы 35 гражданам были оказаны соответствующие услуги, связанные с выдачей и заменой удостоверений личности, выдачей и заменой общегражданских паспортов и заменой водительских удостоверений.

Отметим, что Центр государственных услуг в селе Агалы Зангиланского района начал свою работу 4 августа 2022 года.