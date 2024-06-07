Жителям Забуха и Агалы предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости

Еще одной группе лиц, переселенных в город Лачын, село Забух Лачынского района и село Агалы Зангиланского района предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
В мероприятии по предоставлению оборудования в Лачынском районе приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев и специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов.
Благодаря предоставленному оборудованию участники программы создали малые предприятия по производству мучных изделий, дверей и окон, салон красоты, ателье по пошиву одежды и др.