Жителям Забуха и Агалы предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости

Еще одной группе лиц, переселенных в город Лачын, село Забух Лачынского района и село Агалы Зангиланского района предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости.

Еще одной группе лиц, переселенных в город Лачын, село Забух Лачынского района и село Агалы Зангиланского района предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В мероприятии по предоставлению оборудования в Лачынском районе приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев и специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов.

Благодаря предоставленному оборудованию участники программы создали малые предприятия по производству мучных изделий, дверей и окон, салон красоты, ателье по пошиву одежды и др.