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Жителям Забуха и Агалы предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости

Жителям Забуха и Агалы предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости Еще одной группе лиц, переселенных в город Лачын, село Забух Лачынского района и село Агалы Зангиланского района предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости.
Внутренняя политика
7 июня 2024 г. 12:30
Жителям Забуха и Агалы предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости

Еще одной группе лиц, переселенных в город Лачын, село Забух Лачынского района и село Агалы Зангиланского района предоставлено оборудование в рамках программы самозанятости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В мероприятии по предоставлению оборудования в Лачынском районе приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев и специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов.

Благодаря предоставленному оборудованию участники программы создали малые предприятия по производству мучных изделий, дверей и окон, салон красоты, ателье по пошиву одежды и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın və Ağalıda bir qrup şəxs üçün özünüməşğulluq proqramı üzrə kiçik bizneslər yaradılıb

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