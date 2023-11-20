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Жителям сел Зангилан и Алыбейли представили предварительную концепцию восстановления

Жителям сел Зангилан и Алыбейли представили предварительную концепцию восстановления Жителям сел Зангилан и Алыбейли Зангиланского района представлена предварительную концепция восстановления их родных сел.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 16:33
Жителям сел Зангилан и Алыбейли представили предварительную концепцию восстановления

Жителям сел Зангилан и Алыбейли Зангиланского района представлена предварительная концепция восстановления их родных сел.

Как сообщает Report, встреча жителей указанных сел с представителями спецпредставительства президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район и Службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района была организована в городе Баку.

Целью встречи является сбор подробной информации об истории сел, их культурном наследии, особенностях. В ходе встречи гражданам также представили предварительную концепцию восстановления их родных сел.

Граждане приняли участие в обсуждениях, рассказали о своих предложениях и пожеланиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan və Alıbəyli kəndlərinin ilkin konsepsiyası sakinlərə təqdim olunub

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