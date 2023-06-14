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Жителям Лачына вручены ключи от домов

Жителям Лачына вручены ключи от домов Семьям, переехавшим в освобожденный от оккупации Лачинский район, были вручены ключи от домов.
Внутренняя политика
14 июня 2023 г. 21:38
Жителям Лачына вручены ключи от домов

Семьям, переехавшим в освобожденный от оккупации Лачынский район, были вручены ключи от домов.

Как сообщает Report, продолжается возвращение вынужденных переселенцев в Лачын, который был восстановлен и реконструирован в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева. Сегодня очередной миграционный караван был отправлен из жилого комплекса “Гобу Парк 3” в Гарадагском районе города Баку в Лачын. Таким образом еще 22 семьи - 72 человека испытали радость возвращения на родину. Ранее переселилось 20 семей, 97 человек.

Семьи, вернувшиеся в Лачын, были отобраны в основном из числа бывших вынужденных переселенцев, проживавших в самых тяжелых условиях в Баку и Сумгайыта, а также в местах временного размещения в Абшеронском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın sakinlərinə evlərinin açarları təqdim edilib

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