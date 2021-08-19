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Жительница Шуши: Я не могу поверить, что попала сюда

Жительница Шуши: Я не могу поверить, что попала сюда "28 лет назад мы уезжали из Шуши, но жить без нее нам было так тяжело, что я не могу выразить словами. Хвала Всевышнему, что мы больше не вынужденные переселенцы, что мы уже в нашей родной Шуше. Как бы невероятно это ни звучало, мы здесь, мы вернулись".
Внутренняя политика
19 августа 2021 г. 15:10
Жительница Шуши: Я не могу поверить, что попала сюда
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"28 лет назад мы уезжали из Шуши, но жить без нее нам было так тяжело, что я не могу выразить словами. Хвала Всевышнему, что мы больше не вынужденные переселенцы, что мы уже в нашей родной Шуше. Как бы невероятно это ни звучало, мы здесь, мы вернулись".

Об этом Report сообщила посетившая Шушу жительница города 67-летняя Гюльбясти Бадриханова.

"Сегодня мы вернулись в Шушу благодаря нашему Верховному главнокомандующему, нашей могучей армии. Сегодня я пролила так много слез радости. Не могу поверить, что попала в Шушу. Я все еще как во сне. Я говорила своим детям, что не хочу умирать, не увидев Шушу", - сказала она.

Покинувшая город в 38 лет, бывшая вынужденная переселенка сказала, что не хочет возвращаться отсюда: "Я не хочу возвращаться из Шуши, я молюсь, чтобы машина испортилась, и мы остались здесь. Я взяла землю с Джыдыр-дюзю, чтобы насыпать ее на могилы наших умерших членов семьи, родственников".

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Версия на английском языке Can't believe I am in Shusha again, Shusha resident says
Версия на азербайджанском языке Şuşa sakini: "Heç inana bilmirəm ki, mən Şuşaya qovuşmuşam"

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