Жительница Шуши: Вы возвращаемся домой с чувством гордости

Я безмерно счастлива, что возвращаюсь в Шушу спустя долгие годы. Мы отправляемся домой с чувством гордости.

Я безмерно счастлива, что возвращаюсь в Шушу спустя долгие годы. Мы отправляемся домой с чувством гордости.

Как сообщает Report , об этом сказала жительница Шуши Гумбатова Нури.

"Я не видела Шушу, но члены моей семьи с такой любовью рассказывали мне о ней, что Шуша стала для меня священной. Мы начнем новую жизнь на родной земле. Слава Всевышнему наша мечта сбылась. Теперь я возвращаюсь в родной город. Да хранит Аллах нашего президента и азербайджанскую армию, упокоит души наших шехидов", - добавила она.

Напомним, что сегодня в Шушу отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.