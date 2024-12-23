Жительница Шуши: Армяне учинили такие разрушения, что мы не смогли найти могилу моего мужа

Я никогда не теряла надежду, что мы однажды вернемся в Шушу. Слава Всевышнему, сегодня наши желания сбылись.

Я никогда не теряла надежду, что мы однажды вернемся в Шушу. Слава Всевышнему, сегодня наши желания сбылись.

Как сообщает Report , об этом сказала жительница Шуши Агиля Ализаде в преддверии возвращения в родной город.

Она рассказала о разрушениях, учиненных в Шуше армянскими варварами.

"Зверство этих варваров нельзя передать словами. Они учинили такие разрушения, что ни я, ни мои дети не смогли найти могилу моего мужа. Но я радуюсь, что Шуша возрождается, наполняется жизнью. Я покидала родной очаг с шестью своими детьми, сегодня возвращаюсь с 15 внуками и тремя правнуками. Мы и будущие поколения навечно будут жить и созидать в Шуше", - сказала А.Ализаде.

Она также высказала слова благодарности всем, кто всячески приближал этот день.

"Хочу выразить признательность нашему президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого доблестная азербайджанская армия вернула наши территории. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует крепкого здоровья гази. Они пролили кровь во имя высшей цели, освобождения земли прадедов", - заключила Агиля Ализаде.

Напомним, что сегодня в Шушу отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.