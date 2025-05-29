Жительница села Бейлик: Строительство домов дополнило красоту родного края

Жители, вернувшиеся в село Бейлик Лачынского района, выражают удовлетворение созданными там условиями.

Жители, вернувшиеся в село Бейлик Лачынского района, выражают удовлетворение созданными там условиями.

Об этом в беседе с корреспондентом Report в Лачыне заявила жительница села Бейлик Парвана Искендерова.

Она поделилась своей радостью от возвращения в родное село.

"Когда мы увидели, что наши села восстанавливаются, боль в наших сердцах сменилась счастьем. Строительство домов дополнило красоту родного края. С уважением чту память наших шехидов, благодарю главу государства и желаю нашей армии всегда оставаться сильными", - отметила Искендерова.