Жительница Мешали: Весь мир должен знать о жестокости банды, участником которой был Вагиф Хачатурян

Весь мир должен знать о жестокостях и беспределе банды, в которой находился Вагиф Хачатурян.

Весь мир должен знать о жестокостях и беспределе банды, в которой состоял Вагиф Хачатурян.

Об этом в интервью западному бюро Report рассказала жительница села Мешали Ходжалинского района Пюсте Кязимова.

Она отметила, что никогда не забывала о зверствах, совершенных в Мешали армянским отрядом, в котором находился и Хачатурян: "В то время, когда мирные жители села спали, враг перешел в наступление. Мы проснулись от звуков стрельбы. Пытались выбраться из дома, но они этого не позволили. Их целью было полностью уничтожить жителей деревни. Они безжалостно убили моего 53-летнего дядю. Если бы в деревню не пришла помощь, все бы были убиты”.

Говоря о том, что раньше сталкивалась с армянскими зверствами, Пюсте Казымова про своего брата: “Мой брат Рамиль Казымов в 1990 году работал водителем в бригаде скорой медицинской помощи. Моей племяннице, которая в то время была тяжело больна, была необходима срочная операция. Мой брат должен был доставить ее в больницу Ходжалы. Даже тогда армяне устраивали засады на автомобильных дорогах, забрасывали машины камнями, умышленно открывали огонь из автоматов. Когда мой брат, поместив дочь в больницу Ходжалы, возвращался, его машину обстреляли, и он был ранен в обе ноги. Тем не менее он смог выбраться оттуда на машине скорой помощи. То есть я хочу сказать, для них даже было не важно, что это была санитарная машина. Как-то они даже заблокировали на дороге автомобиль с обычными мирными жителями, облили его бензином и попытались поджечь. Мир должен знать обо всех этих зверствах”.

"Слава Богу, в результате политики президента Ильхама Алиева армяне получили достойный ответ как на политической арене, так и на поле боя. Несмотря на то, что прошло много лет, задержание и привлечение к ответственности таких, как Вагиф Хачатурян, вселило в нас надежду на то, что и другие армянские террористы получат по заслугам", - П.Казымова.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.