Жительница Лачына: Я училась в Ханкенди

"Я училась в Ханкенди, имею 35-летний педагогический стаж".

"Я училась в Ханкенди, имею 35-летний педагогический стаж".

Как сообщает Report, об этом сказала жительница Лачына Шалала Аббасова.

Она испытала огромную радость, когда президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Ханкенди, и поделилась желанием вернуться на эти улицы, где получала образование.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Лачын переселяется еще 25 семей - 96 человек.