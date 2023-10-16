Жительница Лачына: Я училась в Ханкенди

"Я училась в Ханкенди, имею 35-летний педагогический стаж".
Как сообщает Report, об этом сказала жительница Лачына Шалала Аббасова.
Она испытала огромную радость, когда президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Ханкенди, и поделилась желанием вернуться на эти улицы, где получала образование.
Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.
На данном этапе в Лачын переселяется еще 25 семей - 96 человек.