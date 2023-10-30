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Жительница Лачына: Я преклоняюсь перед нашими шехидами

Жительница Лачына: Я преклоняюсь перед нашими шехидами "Я преклоняюсь перед нашими шехидами".
Внутренняя политика
30 октября 2023 г. 08:26
Жительница Лачына: Я преклоняюсь перед нашими шехидами

"Я преклоняюсь перед нашими шехидами".

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Светлана Аббасова, выехавшая сегодня в Лачын.

"Мне было 40 лет, когда я покинула свои родные края. Лачын очень красивый и дорогой для меня. Это неотъемлемая часть Азербайджана, здесь мы родились и выросли", - подчеркнула С.Аббасова.

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын.

Сегодня еще 20 семей - 70 человек отправились в родные края.

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Версия на азербайджанском языке Laçına qayıdan keçmiş məcburi köçkün: “Şəhidlərin qarşısında baş əyirəm”

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