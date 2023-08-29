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Жительница Лачына: Я как ангел, попадающий в рай

Жительница Лачына: Я как ангел, попадающий в рай "Матери было столько лет, сколько мне сейчас, когда она вынуждена была уехать из Лачына. Сегодня я еду туда. Это очень странное чувство. Я как ангел, попадающий в рай".
Внутренняя политика
29 августа 2023 г. 07:37
Жительница Лачына: Я как ангел, попадающий в рай

"Матери было столько лет, сколько мне сейчас, когда она вынуждена была уехать из Лачына. Сегодня я еду туда. Это очень странное чувство. Я как ангел, попадающий в рай".

Как сообщает Report, об этом сказала возвращающаяся в город Лачын Арзу Умудова.

Своими впечатлениями поделилась и ее мать - Гюльназ Умудова:

"Кровь моего брата не осталась на земле. Я возвращаюсь в восстановленный дом, где прожила 1 год и 5 месяцев".

Тельман Мирзоев говорит, что он рад, как и каждый лачынец, возвращающийся сегодня на родную землю: "Я благодарю всех, кто вернул нас в Лачын. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Да здравствует Азербайджан!".

Напомним, что сегодня еще 13 семей в составе 46 бывших вынужденных переселенцев была отправлена из жилого комплекса “Гобу Парк 3” в Гарадагском районе города Баку.

Таким образом, в Лачын вернулись 247 семей - 956 человек.

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Версия на азербайджанском языке Laçına qayıdan sakin: "Cənnətə gedən mələk kimiyəm"

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