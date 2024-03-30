Жительница Лачына: В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняет чувство радости

В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняет чувство радости.

В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняет чувство радости.

Об этом сказала Report бывшая вынужденная переселенка из Лачына Малахат Гасанова, которая сегодня выехала в родной город из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку.

Отметив, что вместе с семьей временно проживали в Сумгайыте, М.Гасанова сказала, что ей не терпится увидеть свой новый дом в Лачыне.

"Мы всей семьей ждали этого дня. Я и моя семья жили в пионерском лагере "Сарыгая" в Сумгайыте. Теперь мы возвращаемся в свой дом, к своему родному очагу. Выражаем признательность нашему президенту, доблестной азербайджанской армии, которые подарили нам эту радость. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует скорейшего исцеления гази", - добавила Малахат Гасанова.

Напомним, что сегодня в Лачын и село Забух отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.