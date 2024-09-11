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Жительница Лачына: Спасибо нашему президенту за возможность вернуться в родные края

Жительница Лачына: Спасибо нашему президенту за возможность вернуться в родные края Переехавшая в Лачын бывшая переселенка Хусния Гусейнова поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за возможность вернуться в родные края.
Внутренняя политика
11 сентября 2024 г. 07:21
Жительница Лачына: Спасибо нашему президенту за возможность вернуться в родные края

Переехавшая в Лачын бывшая переселенка Хусния Гусейнова поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за возможность вернуться в родные края.

В интервью Report она отметила, что радость возвращения на исконные земли сложно выразить словами.

"Моей радости нет предела. Это чувство невозможно выразить словами. Я хочу, чтобы все вынужденные переселенцы вскоре вернулись на свои родные земли", - заявила она.

Х.Гусейнова отметила, что переживает один из самых счастливых дней в своей жизни:

"Когда я покидала Лачын, мне было 28 лет, сейчас мне 61 года. Я возвращаюсь на родину с мужем и дочерью. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Да хранит Бог азербайджанскую армию".

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin sayəsində bu günü gördük

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