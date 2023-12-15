Жительница Лачына: Счастлива, что смогла вернуться в родной дом

Лачынцы возвращаются на родину, где ведутся масштабные строительные работы. Лачын становится самым очаровательным уголком Азербайджана.
Командированный в Лачын сотрудник Report, пообщался с вернувшейся на родину Чимназ Мисиргызы.
Она с глубокой печалью вспоминает последний день, когда покидала Лачын: “Мы были вынуждены покинуть Лачын. Я забрала своих детей и оставила родной дом. Этот день был самым тяжелым в моей жизни. Я больше не хочу вспоминать тот день. Никому не желаю испытать то, через что мы прошли. Да благословит Аллах нашего президента, наших солдат. Я преклоняюсь перед матерями шехидов. Возвращение лачынцев на родные земли стало чудом, и это чудо нам подарили президент Ильхам Алиев, наши шехиды, наши солдаты”.
Она подчеркнула, что переехала в Лачын вместе с сыном 14 июля этого года: “В течение 3 лет мне присылали фотографии, видео, связанные с Лачыном. К счастью, я смогла вернуться в свой дом. Наш дом был построен нашим государством и передан нам. Наше государство заботится о каждом жителе”.