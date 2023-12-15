Жительница Лачына: Счастлива, что смогла вернуться в родной дом

Лачынцы возвращаются на родину, где ведутся масштабные строительные работы. Лачын становится самым очаровательным уголком Азербайджана.

Лачынцы возвращаются на родину, где ведутся масштабные строительные работы. Лачын становится самым очаровательным уголком Азербайджана.

Командированный в Лачын сотрудник Report, пообщался с вернувшейся на родину Чимназ Мисиргызы.

Она с глубокой печалью вспоминает последний день, когда покидала Лачын: “Мы были вынуждены покинуть Лачын. Я забрала своих детей и оставила родной дом. Этот день был самым тяжелым в моей жизни. Я больше не хочу вспоминать тот день. Никому не желаю испытать то, через что мы прошли. Да благословит Аллах нашего президента, наших солдат. Я преклоняюсь перед матерями шехидов. Возвращение лачынцев на родные земли стало чудом, и это чудо нам подарили президент Ильхам Алиев, наши шехиды, наши солдаты”.

Она подчеркнула, что переехала в Лачын вместе с сыном 14 июля этого года: “В течение 3 лет мне присылали фотографии, видео, связанные с Лачыном. К счастью, я смогла вернуться в свой дом. Наш дом был построен нашим государством и передан нам. Наше государство заботится о каждом жителе”.