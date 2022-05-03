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Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе

Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе "Имеющееся в поселке Кюрдаханы учебное заведение не удовлетворяло спрос растущего населения, поэтому поселку нужна была новая школа".
Внутренняя политика
3 мая 2022 г. 13:20
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе

"Имеющееся в поселке Кюрдаханы учебное заведение не удовлетворяло спрос растущего населения, поэтому поселку нужна была новая школа".

Об этом Report сообщила жительница поселка Кюрдаханы Сабунчинского района, учительница дошкольных и начальных классов Ульвия Мамедова.

Она поблагодарила президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за поддержку в строительстве школы: "Во время своего приезда в наш поселок Мехрибан ханум узнала, что нам нужна школа. Именно по ее инициативе на территории было построено здание новой школы. Я сама буду участвовать в конкурсе на вакантные места в школе, и, если пройду его, буду работать по специальности в полной средней школе №304".

Отметим, что 2 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы номер 304, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку. В новом учебном заведении созданы классные комнаты, кабинеты труда, военной подготовки и компьютерный зал, лаборатории, библиотеки, столовая и спортзал. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и инвентарем, наглядными пособиями.

Одним из успешно реализуемых проектов Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, является программа “Обновляющемуся Азербайджану – новую школу”. Школа №304, рассчитанная на 960 ученических мест, построена в рамках этой программы фонда.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəxanı sakini: "O vaxt Mehriban xanım kəndimizi gəzdi, məktəbə ehtiyac olduğunu bildi"

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