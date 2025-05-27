Жительница Кянгярли: Буду заниматься в родном селе земледелием

По возвращении в родное село буду заниматься земледелием.

По возвращении в родное село буду заниматься земледелием.

Как передает Report , об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из села Кянгярли Агдамского района Рахиля Поладова.

Она выразила признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родные земли.

"Я родилась в Агдамском районе, вышла замуж и переехала в Кянгярли. У нас очень красивое село. Там есть все условия для ведения хозяйства и очень плодородная земля", - сказала Р.Поладова.

Она также пожелала упокоения душ шехидов и здоровья гази, которые пролили кровь за освобождение азербайджанских территорий от оккупации.

Напомним, что в Кянгярли сегодня возвращается очередная группа жителей. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 693 человек (157 семей).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.