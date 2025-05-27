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Жительница Кянгярли: Буду заниматься в родном селе земледелием

Жительница Кянгярли: Буду заниматься в родном селе земледелием По возвращении в родное село буду заниматься земледелием.
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 07:02
Жительница Кянгярли: Буду заниматься в родном селе земледелием

По возвращении в родное село буду заниматься земледелием.

Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из села Кянгярли Агдамского района Рахиля Поладова.

Она выразила признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родные земли.

"Я родилась в Агдамском районе, вышла замуж и переехала в Кянгярли. У нас очень красивое село. Там есть все условия для ведения хозяйства и очень плодородная земля", - сказала Р.Поладова.

Она также пожелала упокоения душ шехидов и здоровья гази, которые пролили кровь за освобождение азербайджанских территорий от оккупации.

Напомним, что в Кянгярли сегодня возвращается очередная группа жителей. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 693 человек (157 семей).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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