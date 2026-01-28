Жительница Хоровлу: Мы 33 года с тоской ждали возвращения в родные края

Бывшие вынужденные переселенцы из села Хоровлу Джебраильского района 33 года с чувством тоски ждали возвращения в родные края.

Об этом в беседе с корреспондентом Report сказала жительница села Сония Сулейманова.

Она поделилась своими впечатлениями в преддверии отправки в Хоровлу очередной группы бывших вынужденных переселенцев.

"Мне было 38 лет, когда я была вынуждена покинуть Хоровлу. Тогда я работала медсестрой в райцентре. Мы ждали возвращения в родное село 33 года. Желаю от Всевышнего крепкого здоровья нашему президенту, который подарил всем эту радость. Да упокоит Аллах души шехидов, дарует здоровья гази и хранит наших военных. Двое моих сыновей военные, они участвовали в 44-дневной войне", - добавила С. Сулейманова.

Чувства радости также выразила Ламия Мехралиева, которая в восьмилетнем возрасте была вынуждена покинуть Хоровлу.

"Я очень благодарна нашему президенту Ильхаму Алиеву. Да упокоит Аллах души наших шехидов и ниспошлет здоровье нашим гази. Я очень рада, что возвращаюсь в родное село", - отметила она.

Напомним, что сегодня в Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.