Жительница Ходжалы: На самом деле не нас вернули в Карабах, а Карабах вернули нам

Переехавшие в город Ходжалы бывшие переселенцы испытывают огромную радость от возвращения на родные земли.

Переехавшие в город Ходжалы бывшие переселенцы испытывают огромную радость от возвращения на родные земли.

Поделившиеся впечатлениями с местным бюро Report жители Ходжалы выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться в родные края.

По словам Зейнаб Садыговой, одной из первых переехавших в Ходжалы, сложно выразить всю радость от возвращения в родной город словами.

"На самом деле не нас вернули в Карабах, а Карабах вернули нам", - отметила она.

З. Садыгова и ее супруг Махир Гумбатов поблагодарили отважных сыновей Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым за Великую победу.

"Я покинул Ходжалы в 23 года. Война нанесла нам глубокие раны, которые невозможно забыть. Моя 13-летняя сестра и тетя погибли, а брат был ранен. Война отняла у нас, наверное, полжизни. Этой ночью я уснул в Ходжалы и могу с уверенностью сказать, что до сих пор так спокойно я еще не спал", - сказал М. Гумбатов.

Еще одна из недавно переехавших в Ходжалы Рюзгар Алиева также выразила признательность главе государства.

"Наше комфортное проживание в Ходжалы означает также, что души наших родных и близких, ставших шехидами в горах и лесах Ходжалы, обрели покой", добавила она.