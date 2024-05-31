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Жительница Ходжалы: На самом деле не нас вернули в Карабах, а Карабах вернули нам 

Жительница Ходжалы: На самом деле не нас вернули в Карабах, а Карабах вернули нам  Переехавшие в город Ходжалы бывшие переселенцы испытывают огромную радость от возвращения на родные земли.
Внутренняя политика
31 мая 2024 г. 10:29
Жительница Ходжалы: На самом деле не нас вернули в Карабах, а Карабах вернули нам 

Переехавшие в город Ходжалы бывшие переселенцы испытывают огромную радость от возвращения на родные земли.

Поделившиеся впечатлениями с местным бюро Report жители Ходжалы выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться в родные края.

По словам Зейнаб Садыговой, одной из первых переехавших в Ходжалы, сложно выразить всю радость от возвращения в родной город словами.

"На самом деле не нас вернули в Карабах, а Карабах вернули нам", - отметила она.

З. Садыгова и ее супруг Махир Гумбатов поблагодарили отважных сыновей Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым за Великую победу.

"Я покинул Ходжалы в 23 года. Война нанесла нам глубокие раны, которые невозможно забыть. Моя 13-летняя сестра и тетя погибли, а брат был ранен. Война отняла у нас, наверное, полжизни. Этой ночью я уснул в Ходжалы и могу с уверенностью сказать, что до сих пор так спокойно я еще не спал", - сказал М. Гумбатов.

Еще одна из недавно переехавших в Ходжалы Рюзгар Алиева также выразила признательность главе государства.

"Наше комфортное проживание в Ходжалы означает также, что души наших родных и близких, ставших шехидами в горах и лесах Ходжалы, обрели покой", добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Xocalı sakini: Əslində, bizi Qarabağa yox, Qarabağı bizə qaytardılar

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