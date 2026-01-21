Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Жительница Ханкенди: Я испытываю чувство радости от возвращения на родину

    Внутренняя политика
    • 21 января, 2026
    • 07:08
    Жительница Ханкенди: Я испытываю чувство радости от возвращения на родину

    Я счастлива что возвращаюсь на родину.

    Как передает Report, об этом заявила жительница Ханкенди Фамиля Вялиева .

    По ее словам, она рада возвращению в родной город, по которому тосковала долгие годы:

    "Я покинула Ханкенди 33 года назад. Благодарю президента Ильхама Алиева за создание условий для нашего возвращения на родину.

    Мне была предоставлена однокомнатная квартира. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам. Слава Всевышнему за сегодняшний день".

    Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В Ханкенди переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На первом этапе в город Ханкенди были переселены 36 семей - 162 человека.

    Ханкенди Великое возвращение
    Xankəndi sakini: Yurduma qayıtmağıma görə sevinc hissi keçirirəm

    Последние новости

    07:19

    Дональд Трамп направляется в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

    Другие страны
    07:08

    Жительница Ханкенди: Я испытываю чувство радости от возвращения на родину

    Внутренняя политика
    06:58

    Фьючерсы на золото обновили исторический максимум, превысив $4 800 за унцию

    Финансы
    06:24

    Парламент Австралии одобрил ужесточение законов об оружии после теракта в Сиднее

    Другие страны
    06:16
    Фото

    В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    05:50
    Фото

    Президент Ильхам Алиев в Давосе принял участие в мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана"

    Внешняя политика
    05:40
    Фото

    В Американском университете почтили память шехидов 20 Января

    Внешняя политика
    05:21

    Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТО

    Другие страны
    04:44

    Telegraph: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства КНР

    Другие страны
    Лента новостей