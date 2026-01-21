Жительница Ханкенди: Я испытываю чувство радости от возвращения на родину
- 21 января, 2026
- 07:08
Я счастлива что возвращаюсь на родину.
Как передает Report, об этом заявила жительница Ханкенди Фамиля Вялиева .
По ее словам, она рада возвращению в родной город, по которому тосковала долгие годы:
"Я покинула Ханкенди 33 года назад. Благодарю президента Ильхама Алиева за создание условий для нашего возвращения на родину.
Мне была предоставлена однокомнатная квартира. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам. Слава Всевышнему за сегодняшний день".
Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В Ханкенди переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На первом этапе в город Ханкенди были переселены 36 семей - 162 человека.