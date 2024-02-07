Жительница Ханкенди: Участие в голосовании в этом городе вызывает чувство гордости

Участие в голосовании в Ханкенди вызывает чувство гордости.

Участие в голосовании в Ханкенди вызывает чувство гордости.

Об этом западному бюро Report заявила главный врач городской больницы Ханкенди Жаля Огтайзаде.

Она поблагодарила президента Ильхама Алиева за эту возможность:

"Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за такую возможность, за то, что можем воспользоваться нашим избирательным правом в родном городе. Мы работаем здесь с момента освобождения города Ханкенди".

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.