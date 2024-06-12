Жительница города Шуша: Работы по реставрации вдохновляют людей жить

Ненавистный враг опустошил наши края, но сейчас смотрю, и сердце радуется. Работы по реставрации вдохновляют людей жить, Шуша обретает свой прежний облик.

Ненавистный враг опустошил наши края, но сейчас смотрю, и сердце радуется. Работы по реставрации вдохновляют людей жить, Шуша обретает свой прежний облик.

Как сообщает Report , бывшая вынужденная переселенка Гюльзар Керимова, которая сегодня возвращается в родную Шушу.

Она выразила благодарность главе государства, азербайджанской армии, которые освободили азербайджанские территории от оккупации.

"Да хранит Всевышний нашего президента, нашу победоносную армию. Они подарили нам самую большую радость, реализовали мечту, которую мы лелеяли 32 года", - отметила она.

Отметим, что сегодня в Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в родной город возвращается 21 семья (85 человек).

Таким образом, на данный момент в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 126 семей (491 человек).