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Жительница города Шуша: Мы рады, что возвращаемся на нашу родину спустя 32 года

Жительница города Шуша: Мы рады, что возвращаемся на нашу родину спустя 32 года Мы рады, что возвращаемся на нашу родину спустя 32 года.
Внутренняя политика
30 июля 2024 г. 07:34
Жительница города Шуша: Мы рады, что возвращаемся на нашу родину спустя 32 года

Мы рады, что возвращаемся на нашу родину спустя 32 года.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Фируза Гулиева в преддверии возвращения в родной город.

Она отметила, что ее радости от возвращения на родину нет предела.

"Да упокоит Аллах всех наших шехидов. Когда упоминают их имена, Мое сердце обливается кровью. Пусть всевышний дарует здоровье нашему Верховному главнокомандующему, нашему президенту Ильхаму Алиеву", - заявила Ф.Гулиева.

"После освобождения Шуши из оккупации я смогла посетить её только один раз. Теперь я возвращаюсь на родину с внуками. Мы покидали Шушу с мужем и детьми. К сожалению, он не дожил до этого дня, он ушел из жизни. Теперь я возвращаюсь на родину с детьми и внуками", - подчеркнула бывшая вынужденная переселенка.

Отметим, что сегодня в город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в город Шуша возвращается, 21 семья, или 79 человек.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa sakini: 32 ildən sonra yurdumuza qayıtmağımıza sevinirik

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