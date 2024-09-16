Жительница города Шуша: Мои внуки будут учиться в школе, где я преподавала 32 года назад

Жительница города Шуша: Мои внуки будут учиться в школе, где я преподавала 32 года назад

Жительница города Шуша, педагог Шакира Салимова выразила радость от того, что ее внуки будут обучаться в средней школе №1, в которой она преподавала 32 года назад.

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Жительница города Шуша, педагог Шакира Салимова выразила радость от того, что ее внуки будут обучаться в средней школе №1, в которой она преподавала 32 года назад. Своей радостью педагог поделилась с корреспондентом Report. "Я очень счастлива, что теперь мои внуки будут учиться в школе, где я преподавала 32 года назад", - сказала Салимова. Она отметила, что жители города не прекращали педагогическую деятельность даже в период оккупации. "32 года назад я работала учителем математики в старой школе, которая находилась на месте этого нового здания. Хотя в результате армянской оккупации мы были вынуждены поселиться в разных уголках страны, мы не прекращали педагогическую деятельность. В течение прошедших лет я преподавала в Сумгайыте", - сказала Салимова. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram