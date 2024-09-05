Жительница города Шуша: День, которого мы так ждали, наступил

Сегодня счастливый день, сегодня мы возвращаемся к родному очагу.

Сегодня счастливый день, сегодня мы возвращаемся к родному очагу.

Как передает Report , об этом сказал бывшая вынужденная переселенка Севда Гасанова в преддверии отправки очередного миграционного каравана в Шушу.

Она выразила благодарность главе государства, азербайджанской армии, которые подарили эти радостные дни, пожелала упокоения душ шехидов, павших за эту высокую цель.

"Я очень благодарная Верховному главнокомандующему, благодаря которому был положен конец многолетней тоске. Да помилует Всевышний души наших шехидов и дарует исцеления гази", - добавила она.

Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Шушу. На этом этапе в родной город переезжают еще 30 семей (102 человека). На данный момент в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 177 семей (672 человека).