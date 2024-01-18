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Жительница Физули: Желаю нашему президенту здоровья, за то, что вернул нас в родные очаги

Жительница Физули: Желаю нашему президенту здоровья, за то, что вернул нас в родные очаги Желаю нашему президенту здоровья и долголетия за то, что он вернул нас в родные очаги. Освобождение Карабаха стало возможным под его руководством".
Внутренняя политика
18 января 2024 г. 08:50
Жительница Физули: Желаю нашему президенту здоровья, за то, что вернул нас в родные очаги

"Желаю нашему президенту здоровья и долголетия за то, что вернул нас в родные очаги. Освобождение Карабаха стало возможным под его руководством".

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Хагигат Мамедова перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Она отметила, что ей пришлось покинуть Физули вместе с матерью, братом, супругом и дочерью: "За эти годы я потеряла мать. Сейчас мы с радостью возвращаемся в Физули".

Напомним, что сегодня в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 127 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 410 семей - 1 519 человек.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: “Bizi yurdumuza qaytaran Prezidentimizə can sağlığı arzulayırıq”  

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