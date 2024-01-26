Жительница Физули: Я очень взволнована своим возвращением в Физули

Я очень взволнована своим возвращением в Физули.

Я очень взволнована своим возвращением в Физули.

Об этом сообщила Report бывшая вынужденная переселенка, жительница Физули Рагсана Мамедова.

"Да упокоит Всевышний души шехидов, дарует крепкого здоровья президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашим военнослужащим. Я очень рада вернуться на родину вместе со своей семьей. Мне было 5 лет, когда я покинула Физули. Мои воспоминания об этом чудесном городе настолько приятны, что мне трудно их описать. Сегодня я возвращаюсь в родной край без мамы, со своей семьей, с детьми", - сказала Р.Мамедова.

Отметим, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Физули вернулись 30 семей в составе 104 человек.