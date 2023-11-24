Жительница Физули: Я очень волнуюсь в преддверии возвращения в родной город

Я очень волнуюсь в преддверии возвращения в родной город спустя 30 лет.

Я очень волнуюсь в преддверии возвращения в родной город спустя 30 лет.

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Усара Гасанова перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

"К сожалению, я возвращаюсь в родной город без супруга, но слава Всевышнему, что рядом мои дети и внуки. За прошедшие годы я показывала им наши родные места на фотографиях. Теперь они своими глазами увидят, как прекрасен наш Физули", - сказала она.

Отметив, что сегодня бывшие вынужденные переселенцы возвращаются к своему очагу с высоко поднятой головой, У.Гасанова выразила благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, героическим сынам родины, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

"Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома", - добавила Усара Гасанова.

Напомним, что сегодня в Физули возвращаются еще 25 семей в составе 72 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 283 семей или 1 тыс. человек.