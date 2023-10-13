Жительница Физули: Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения

Сегодня меня переполняет чувство радости. Мне исполняется 73 года, и я возвращаюсь в Физули. Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения.

Сегодня меня переполняет чувство радости. Мне исполняется 73 года, и я возвращаюсь в Физули. Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения.

Об этом сказала корреспонденту Report возвращающаяся в Физули Лаура Пашаева.

Она отметила, что была вынуждена покинуть свой дом в 42-летнем возрасте.

"Чувство радости, переполняющее меня, словами не передать. Мы возвращаемся в Физули спустя 30 лет. Сегодня воплощается в жизнь наша долгожданная мечта", - отметила Л.Пашаева.

Жительница Физули также поблагодарила президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелала упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

Напомним, что сегодня еще 62 жителя Физули отправились в родной город, где на данном этапе будет обеспечено постоянное проживание 230 семей - 811 человек.