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Жительница Физули: Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения

Жительница Физули: Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения Сегодня меня переполняет чувство радости. Мне исполняется 73 года, и я возвращаюсь в Физули. Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения.
Внутренняя политика
13 октября 2023 г. 07:35
Жительница Физули: Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения

Сегодня меня переполняет чувство радости. Мне исполняется 73 года, и я возвращаюсь в Физули. Возвращение в родной город стало для меня подарком на день рождения.

Об этом сказала корреспонденту Report возвращающаяся в Физули Лаура Пашаева.

Она отметила, что была вынуждена покинуть свой дом в 42-летнем возрасте.

"Чувство радости, переполняющее меня, словами не передать. Мы возвращаемся в Физули спустя 30 лет. Сегодня воплощается в жизнь наша долгожданная мечта", - отметила Л.Пашаева.

Жительница Физули также поблагодарила президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелала упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

Напомним, что сегодня еще 62 жителя Физули отправились в родной город, где на данном этапе будет обеспечено постоянное проживание 230 семей - 811 человек.

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