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Жительница Физули: Вернуться в родной город было моей самой заветной мечтой

Жительница Физули: Вернуться в родной город было моей самой заветной мечтой Мне не терпится добраться до родной земли. Вернуться в родной город было моей самой заветной мечтой. Долгих лет жизни всем, кто привел меня к этой мечте.
Внутренняя политика
27 марта 2024 г. 07:37
Жительница Физули: Вернуться в родной город было моей самой заветной мечтой

Мне не терпится добраться до родной земли. Вернуться в родной город было моей самой заветной мечтой. Долгих лет жизни всем, кто привел меня к этой мечте.

Об этом сказала Report жительница Физули Лалазар Мансурова, которая сегодня выехала в родной город из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

"Я очень обрадовалась, когда узнала, что мы возвращаемся в Физули. Выражаю благодарность азербайджанской армии, нашим солдатам, подарившим нам эту радость под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует скорейшего исцеления всем гази, которые потеряли свое здоровье во имя высокой цели", - сказала Л.Мансурова.

Напомним, что сегодня в Физули отправился очередной миграционный караван.

К настоящему времени в городе обеспечено постоянное проживание 631 семьи (2 379 человек).

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: El-obamıza qayıtmaq ən böyük arzum idi

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