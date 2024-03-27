Жительница Физули: Вернуться в родной город было моей самой заветной мечтой

Мне не терпится добраться до родной земли. Вернуться в родной город было моей самой заветной мечтой. Долгих лет жизни всем, кто привел меня к этой мечте.
Об этом сказала
"Я очень обрадовалась, когда узнала, что мы возвращаемся в Физули. Выражаю благодарность азербайджанской армии, нашим солдатам, подарившим нам эту радость под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует скорейшего исцеления всем гази, которые потеряли свое здоровье во имя высокой цели", - сказала Л.Мансурова.
Напомним, что сегодня в Физули отправился очередной миграционный караван.
К настоящему времени в городе обеспечено постоянное проживание 631 семьи (2 379 человек).