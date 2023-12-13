Жительница Физули: Сейчас возвращаюсь на родину вместе с сыном

"Я уехала из Физули 30 лет назад. Сейчас возвращаюсь на родину вместе с сыном".

"Я уехала из Физули 30 лет назад. Сейчас возвращаюсь на родину вместе с сыном".

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Гюллю Иманова перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

"Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в родные края", - добавила Г.Иманова.