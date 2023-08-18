Жительница Физули: Сегодня нас переполняет чувство гордости

Сегодня нас переполняют чувства гордости, радости.

Сегодня нас переполняют чувства гордости, радости.

Об этом сказала Report жительница Физули Гюльмира Джафарова, которая сегодня возвращается на свою родную землю в рамках первого этапа переселения бывших вынужденных переселенцев.

"Мы еще больше радуемся, поскольку оказались в числе семей, возвращающихся в Физули на первом этапе. Выражаем бесконечную благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву, подарившему нам эту радость. Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, скорейшего исцеления гази", - сказала Г.Джафарова.

Она отметила, что возвращается на родную землю спустя 31 год.

"Когда я покидала Физули, мне было 12. Теперь я отмечу свое 43-летие на родной земле. Души наших шехидов обрели покой, потому что мы, исконные жители тех земель, возвращаемся в свои дома", - добавила Гюльмира Джафарова.

Напомним, что в рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли в Физули отправились первые 23 семьи. В соответствии с утвержденной главой государства "Первой государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана" на предварительном этапе в Физули возвращаются в целом 90 человек.

5 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел жеребьевку, по итогам которой определились семьи, отправляющиеся на родные земли в рамках первого этапа возвращения. В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). С учетом состава семьи, 51 из них были обеспечены двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

До сих пор эти семьи временно проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.