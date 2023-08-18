Жительница Физули: Сегодня нас переполняет чувство гордости

Сегодня нас переполняют чувства гордости, радости.
Об этом сказала
"Мы еще больше радуемся, поскольку оказались в числе семей, возвращающихся в Физули на первом этапе. Выражаем бесконечную благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву, подарившему нам эту радость. Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, скорейшего исцеления гази", - сказала Г.Джафарова.
Она отметила, что возвращается на родную землю спустя 31 год.
"Когда я покидала Физули, мне было 12. Теперь я отмечу свое 43-летие на родной земле. Души наших шехидов обрели покой, потому что мы, исконные жители тех земель, возвращаемся в свои дома", - добавила Гюльмира Джафарова.
Напомним, что в рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли в Физули отправились первые 23 семьи. В соответствии с утвержденной главой государства "Первой государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана" на предварительном этапе в Физули возвращаются в целом 90 человек.
5 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел жеребьевку, по итогам которой определились семьи, отправляющиеся на родные земли в рамках первого этапа возвращения. В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). С учетом состава семьи, 51 из них были обеспечены двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.
До сих пор эти семьи временно проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.