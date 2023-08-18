О нас

Жительница Физули: Сегодня нас переполняет чувство гордости

Жительница Физули: Сегодня нас переполняет чувство гордости Сегодня нас переполняют чувства гордости, радости.
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 08:17
Жительница Физули: Сегодня нас переполняет чувство гордости

Сегодня нас переполняют чувства гордости, радости.

Об этом сказала Report жительница Физули Гюльмира Джафарова, которая сегодня возвращается на свою родную землю в рамках первого этапа переселения бывших вынужденных переселенцев.

"Мы еще больше радуемся, поскольку оказались в числе семей, возвращающихся в Физули на первом этапе. Выражаем бесконечную благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву, подарившему нам эту радость. Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, скорейшего исцеления гази", - сказала Г.Джафарова.

Она отметила, что возвращается на родную землю спустя 31 год.

"Когда я покидала Физули, мне было 12. Теперь я отмечу свое 43-летие на родной земле. Души наших шехидов обрели покой, потому что мы, исконные жители тех земель, возвращаемся в свои дома", - добавила Гюльмира Джафарова.

Напомним, что в рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли в Физули отправились первые 23 семьи. В соответствии с утвержденной главой государства "Первой государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана" на предварительном этапе в Физули возвращаются в целом 90 человек.

5 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел жеребьевку, по итогам которой определились семьи, отправляющиеся на родные земли в рамках первого этапа возвращения. В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). С учетом состава семьи, 51 из них были обеспечены двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

До сих пор эти семьи временно проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: “Bu gün çox qürurluyuq”

Самое важное

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi