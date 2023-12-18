Жительница Физули поблагодарила президента Азербайджана за возможность вернуться домой

Желаю, чтобы эти чувства пережил каждый. Пусть Всевышний дарует долгих лет нашему президенту, он подарил всем карабахцам радость возвращения домой.
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Отметив, что покинула родной город в 19-летнем возрасте, бывшая вынужденная переселенка добавила, что ее переполняет чувство радости в преддверии возвращения к родному очагу.
"Да упокоит Всевышний души шехидов, дарует крепкого здоровья нашим гази, которые под руководством Верховного главнокомандующего освободили наши земли", - подытожила Н.Дженнеталиева.
Отметим, что сегодня в Физули отправился очередной миграционный караван.