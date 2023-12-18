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Жительница Физули поблагодарила президента Азербайджана за возможность вернуться домой

Жительница Физули поблагодарила президента Азербайджана за возможность вернуться домой Желаю, чтобы эти чувства пережил каждый. Пусть Всевышний дарует долгих лет нашему президенту, он подарил всем карабахцам радость возвращения домой.
Внутренняя политика
18 декабря 2023 г. 08:22
Жительница Физули поблагодарила президента Азербайджана за возможность вернуться домой

Желаю, чтобы эти чувства пережил каждый. Пусть Всевышний дарует долгих лет нашему президенту, он подарил всем карабахцам радость возвращения домой.

Как сообщает Report, об этом сказала жительница Физули Нурийя Дженнеталиева.

Отметив, что покинула родной город в 19-летнем возрасте, бывшая вынужденная переселенка добавила, что ее переполняет чувство радости в преддверии возвращения к родному очагу.

"Да упокоит Всевышний души шехидов, дарует крепкого здоровья нашим гази, которые под руководством Верховного главнокомандующего освободили наши земли", - подытожила Н.Дженнеталиева.

Отметим, что сегодня в Физули отправился очередной миграционный караван.

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Версия на азербайджанском языке Füzuliyə qayıdan sakin: “Allah Prezidentimizə ömür versin, bu hissi qarabağlılara yaşatdı”

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