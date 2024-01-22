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Жительница Физули: Нашей радости нет предела

Жительница Физули: Нашей радости нет предела "Нашей радости нет предела, потому что я снова возвращаюсь в Физули. Уехала оттуда, когда была молодой, мы пережили очень тяжелые дни".
Внутренняя политика
22 января 2024 г. 08:26
Жительница Физули: Нашей радости нет предела

"Нашей радости нет предела, потому что я снова возвращаюсь в Физули. Уехала оттуда, когда была молодой, мы пережили очень тяжелые дни".

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Акгюль Мамедова перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома", - добавила А.Мамедова.

Напомним, что в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 106 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 440 семей - 1 625 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: Doğma torpağıma qayıtmağıma görə çox sevincliyəm

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