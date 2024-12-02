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Жительница Джебраила: Я проработала учительницей 42 года, теперь настало время отдыха у родного очага

Жительница Джебраила: Я проработала учительницей 42 года, теперь настало время отдыха у родного очага Я проработала учительницей 42 года, теперь еду в родные края насладиться отдыхом.
Внутренняя политика
2 декабря 2024 г. 07:03
Жительница Джебраила: Я проработала учительницей 42 года, теперь настало время отдыха у родного очага

Я проработала учительницей 42 года, теперь еду в родные края насладиться отдыхом.

Об этом Report сказала бывшая вынужденная переселенка Пяри Гулиева, возвращающаяся в Джебраильский район.

Она выразила благодарность главе государства и первой леди за условия, которые были для них созданы до сих пор.

"Я была вынуждена покинуть Джебраил с супругом, но он скончался, не дожив до этих прекрасных дней. Сейчас я возвращаюсь к родному очагу с сыном, невесткой и внуком. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья гази. Мы годами жили с тоской по родине, сегодня этой тоске пришел конец", - заключила П.Гулиева.

Напомним, что в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl sakini: 42 ildi müəllim işləmişəm, artıq rayona istirahətə gedirəm

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