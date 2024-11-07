О нас

Бывшая вынужденная переселенка: Сегодня сбывается наша самая заветная мечта

Бывшая вынужденная переселенка: Сегодня сбывается наша самая заветная мечта Мы покидали Джебраил, когда мне было всего пять лет. Мы уходили босиком, с непокрытой головой, оставляя родные места, но сегодня сбывается наша самая заветная мечта
Внутренняя политика
7 ноября 2024 г. 08:06
Бывшая вынужденная переселенка: Сегодня сбывается наша самая заветная мечта

Мы покидали Джебраил, когда мне было всего пять лет. Мы уходили босиком, с непокрытой головой, оставляя родные места, но сегодня сбывается наша самая заветная мечта

Как передает Report, об этом сказала журналистам бывшая вынужденная переселенка Наргиз Гурбанова, возвращающаяся в родной Джебраил.

Она поделилась воспоминаниями о тяготах, пережитых в Хырдалане, где временно поселилась вместе с семьей.

"Вернуться в Джебраил, на родную землю, было нашей самой заветной мечтой, сегодня она сбывается. Слава Всевышнему, что наши земли освобождены от оккупации, и мы возвращаемся в свой край, в свой дом. Мы благодарны Верховному Главнокомандующему и нашей победоносной армии за то, что они дали нам такую возможность. Да упокоит Аллах души шехидов и дарует здоровья гази", - заключила Н.Гурбанова.

Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: "Ən böyük arzumuz bu gün çin olur"

Самое важное

Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi