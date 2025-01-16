Жительница Джебраила: Пусть всевышний всегда дарует нам только радостные дни

Мы обязаны этой радостью нашему президенту, шехидам и ветеранам.
Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Шаргия Аббасова, вернувшаяся в Джебраил.
"Пусть всевышний всегда дарует нам только радостные дни. Этот день вписан в нашу историю золотыми буквами. Пусть наши лица всегда освещают улыбки. Моему счастью нет предела".
Она рассказала, что ее молодость прошла в Джебраиле:
"Моя молодость прошла в Джебраиле, а сейчас я уже в возрасте. К сожалению, враг лишил нас самых прекрасных лет жизни.
Когда я покидала Джебраил, мне было 33 года. Мой муж ушел из жизни в 40 лет. Я осталась с четырьмя детьми. Сейчас я возвращаюсь в Джебраил со своими детьми и внуками.
Пусть Бог дарует эту радость и другим нашим бывшим вынужденным переселенцам. Мы благодарны за этот день".