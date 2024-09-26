Жительница Джебраила поделилась впечатлениями в преддверии возвращения в родной город

Бывшая вынужденная переселенка из Джебраила Тунзаля Бахрамова поделилась своими впечатлениями в преддверии возвращения в родной город.

Бывшая вынужденная переселенка из Джебраила Тунзаля Бахрамова поделилась своими впечатлениями в преддверии возвращения в родной город.

Как сообщает Report , в беседе с журналистами жительница Джебраила сказала, что по прибытии в родной край в первую очередь посетит могилы родственников.

"На протяжении 30 лет мы жили в Хырдалане как вынужденные переселенцы. Несмотря на множество трудностей, слава Всевышнему, эти дни остались позади. С того дня, как нам сказали, что мы переедем в Джебраил, мы не можем уснуть. Мы очень взволнованы, не знаем, плакать нам или смеяться.

Мы еще не побывали в освобожденном Джебраиле, с нетерпением ждем прибытия в родной город.

Выражаем благодарность Верховному главнокомандующему, нашей победоносной армии за то, что они подарили эти счастливые дни. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья гази", - добавила Т.Бахрамова.