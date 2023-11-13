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Жительница Агалы: Местные жители не испытывают трудностей в вопросе трудоустройства

Жительница Агалы: Местные жители не испытывают трудностей в вопросе трудоустройства Жители села Агалы Зангиланского района не испытывают трудностей в вопросе трудоустройства, обеспечены всем необходимым для полноценной жизни.
Внутренняя политика
13 ноября 2023 г. 13:00
Жительница Агалы: Местные жители не испытывают трудностей в вопросе трудоустройства

Жители села Агалы Зангиланского района не испытывают трудностей в вопросе трудоустройства, обеспечены всем необходимым для полноценной жизни.

Об этом в беседе с корреспондентом Report сказала жительница села Агалы Адиля Сулейманова.

Сулейманова рассказала, что все члены ее семьи в Агалы обеспечены работой. Она также отметила, что в селе проведены множество работ по благоустройству, заложены красивые парки, где местные жители отдыхают в свободное время.

Сулейманова напомнила, что 19 октября 1993 года вся ее семья была вынуждена покинуть родное село Агалы.

"Армяне держали в осаде большинство сел Зангилана. Нам не оставили другого выхода, кроме как уйти в сторону Ирана. Мы бы вынуждены перейти реку Араз в лютый холод, и не верили, что сможем выжить. Но теперь, спустя много лет мы благополучно вернулись в родное село. Здесь для нас создали все условия для жизни", - сказала она.

Собеседница агентства рассказала, что ее семья одной из первых вернулась в село Агалы.

"Я уже несколько месяцев работаю на местной фабрике, у меня высокая заработная плата. Мне нравится моя работа. Учитывая, что я вернулась в родное село, по которому тосковала много лет, я чувствую на себе большую ответственность", - сказал она.

По словам Сулеймановой, в Агалы созданы все условия для удовлетворения ежедневных нужд местных жителей.

Отметим, что в село Агалы Зангиланского района были переселены 133 семьи (649 человек). Уполномоченные учреждения обеспечивают жителей Агалы работой в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Они работают в различных государственных учреждениях, на объектах общественного питания, в строительных компаниях, на швейной фабрике и прочих предприятиях. Кроме того, для удовлетворения нужд жителей в селе Агалы действуют центр государственных услуг, школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и другие учреждения.

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Версия на азербайджанском языке Ağalı sakini: "Biz burada xoşbəxt və firavan yaşayırıq"

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